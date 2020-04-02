Gönüllü 3 kadın maske üretimine başladı Gönüllü 3 kadın maske üretimine başladıMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki halk eğitim merkezinde 2 giyim tasarım öğretmeniyle 1 kursiyer, evlerinde oluşturdukları izole odalarında maske üretimine başladı.

Gönüllü 3 kadın maske üretimine başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki halk eğitim merkezinde 2 giyim tasarım öğretmeniyle 1 kursiyer, evlerinde oluşturdukları izole odalarında maske üretimine başladı. Yapılan maskelerin, kamuda çalışanlara ücretsiz kullanılması için verileceği belirtildi.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Giyim ve Tasarım Öğretmeni Fatoş Koparal ve Giyim Üretim Öğretmeni Umut Sular ile kursiyer Nilgün Töre, yoğun talep nedeniyle bulunması güçleşen maske üretimi için kolları sıvadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen malzemeleri alan 3 kadın, her biri kendi evlerinde dezenfekte ettikleri odada üretime başladı. Koruyucu elbiselerini giyen kadınlar, kendilerine ait dikiş makineleri ile maske üretmeye başladı. Malzemeleri dikiş makinesinde birleştirerek, günde 80 ila 100 arasında maske üreten kadınlar, işleri bittiğinde odalarını dezenfekte ederek, aile bireylerinin girmemesi için kilit altına aldı. Yapılan maskeler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'a teslim edildi. Aldoğan'da ürünleri, kullanılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na verdi.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Giyim ve Tasarım Öğretmeni Fatoş Koparal, "Günde 80-100 arası maske yapıyorum. Alıştıkça daha fazla yapacağım. Bir maskesinin yapımı 1.5 veya 2 dakika sürüyor. Zor günlerde virüs salgınına karşı mücadele vermek için bizlerde gönül verdik" dedi. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Ülke ve dünya olarak koronavirüs tehdidi ile karşı karşıyayız. Millet olarak birçok sıkıntılardan geçtik. Bunların hepsini, birlik ve beraberlik içinde atlattık. Yine birlik ve beraberlik içinde virüs salgınına karşı mücadele veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA