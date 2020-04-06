Gönüllere taht kuran Burhan Amca hastaneye kaldırıldı
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Altınordu, Ordu

Gönüllere taht kuran Burhan Amca hastaneye kaldırıldı

Gönüllere taht kuran Burhan amca hastaneye kaldırıldı Ordu'da geçtiğimiz ay evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine verdiği sipariş esnasında kibar konuşması ile dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı.

06.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:20

Gönüllere taht kuran Burhan amca hastaneye kaldırıldı

ORDU - Ordu'da geçtiğimiz ay evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine verdiği sipariş esnasında kibar konuşması ile dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahalesi'ndeki evinde yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çekmişti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, Burhan Kılıçkını uygulamadan memnun olduğunu söylemişti.

Evinde yalnız yaşayan ve şeker hastalığı bulunan Burhan Kılıçkını, ayağında bulunan yaranın kanaması üzerinde komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuların kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Gönüllere taht kuran Burhan Amca hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

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Gönüllere taht kuran Burhan Amca hastaneye kaldırıldı
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