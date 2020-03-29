Gönüllere taht kuran 77 yaşındaki amca: "Yaşlılar evde kalsın, herkesin ihtiyacı karşılanıyor" Gönüllere taht kuran 77 yaşındaki amca: "Yaşlılar evde kalsın, herkesin ihtiyacı karşılanıyor" Ordu'da Vefa Sosyal Destek Gruba'na verdiği sipariş ile gönülleri mest eden Burhan Kılıçkını, kendi gibi yaşı büyük olanların evlerinde oturması gerektiğini söyledi Ordu'da geçtiğimiz günlerde evine...

Gönüllere taht kuran 77 yaşındaki amca: "Yaşlılar evde kalsın, herkesin ihtiyacı karşılanıyor"

Ordu'da Vefa Sosyal Destek Gruba'na verdiği sipariş ile gönülleri mest eden Burhan Kılıçkını, kendi gibi yaşı büyük olanların evlerinde oturması gerektiğini söyledi

ORDU - Ordu'da geçtiğimiz günlerde evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu yetkililerine verdiği sipariş esnasında kibar konuşması ile dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, "Yaşlılar evde kalsınlar. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor, daha ne olsun" dedi.

Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de binlerce kişide tespit edilen korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu yaş grubundaki vatandaşların ihtiyaçları ise oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile temin ediliyor. Ordu'da yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını da, ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerine verdiği kibar sipariş ile dikkatleri çekmişti. O anlar sosyal medyada da büyük ilgi çekerken, Burhan Kılıçkını, uygulamadan memnun olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti.

"Sokağa çıkma yasağı bizim gibiler için güzel bir uygulama"

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'ndeki evinde ikamet eden Burhan Kılıçkını, 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlıkları için sokağa çıkmaması gerektiğini belirterek, "Görevli olan memurlar güzel ilgi gösteriyor, hiç çekinmeden telefon numaralarını da verip ihtiyaç dahilinde aradıklarında geleceklerini söylüyorlar. İlacım bitmişti aradıklarında hemen geldiler. Sebze ve meyvelerden ihtiyacım olduğu zaman hemen getiriyorlar, bu çok güzel bir şey. Sıkıntımız yok, sokağa çıkma yasağı da bizim gibi yaşlılar için çok güzel bir uygulamadır. Evlerinde istirahat etsin, dışarıdaki araçların egzoz dumanından evin havası daha iyi" dedi.

"Herkesin ihtiyacı temin ediliyor, daha ne olsun"

"Yaşlılar evde kalsınlar, çarşıya gidip gelmenin gereği yok, yorulmasınlar" diyen Kılıçkını, "Herkesin ihtiyacı temin ediliyor, daha ne yapsınlar. İhtiyaçlarımız karşılanıyor, o konuda sıkıntımız yok. Akşamları acıktığım zaman poğaça, bisküvi ve meyve yiyorum. Onları yeyince beni biraz tatmin ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA