Gönüllere 'ayakkabı' ile dokundular
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Gönüllere 'ayakkabı' ile dokundular

12.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:26
Gönüllere 'ayakkabı' ile dokundular

Afyonkarahisar Belediyesi 'gönül belediyeciliği' projesi kapsamında kentteki hasta ve yardıma muhtaç insanların evlerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde ayakkabılarını çıkarmadan evlere girmeleri özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Afyonkarahisar Belediyesi 'gönül belediyeciliği' projesi kapsamında kentteki hasta ve yardıma muhtaç insanların evlerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde ayakkabılarını çıkarmadan evlere girmeleri özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Afyonkarahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği bakıma muhtaç kişilere yönelik 'Evde Bakım Hizmeti'ne devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek talimatlarıyla muhtarlıklar ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri ekibiyle hasta ziyaretleri gerçekleştirdi. "Afyonkarahisar Belediyesi olarak 'gönül belediyeciliği' düsturuyla gönüllere dokunmaya devam ediyoruz" başlığı ile paylaşılan görüntülerde ise ekipte görevli belediye çalışanlarının ayakkabılarını çıkarmadan, galoş giyerek hastaların evlerine girmeleri ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. - AFYONKARAHİSAR

Gönüllere 'ayakkabı' ile dokundular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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