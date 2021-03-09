Malatya "Gönüller bir olsun" projesi hayata geçiyor
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Malatya "Gönüller bir olsun" projesi hayata geçiyor

09.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:57
Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor. Sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu hizmetlerle vatandaşının yanında olan Büyükşehir Belediyesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yeni bir projeye daha imza atıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü özellikle yaşlı vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmek, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen Yaşlı Destek Programı çerçevesinde, 'Gönüller Bir Olsun' projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında sosyoekonomik yoksulluk içinde olan yaşlılarımızın bulunduğu yerde kendi yaşam alanında hayatlarını idame etmelerini destekleyen koruyucu ve önleyici hizmetlerin yer aldığı, evde teknik hizmetten sağlıklı yaşam alanlarına kadar uzanan birçok hizmet verilecek. Ayrıca bu kapsamda mobil ekip oluşturulacak.

Vefa Konağı yeniden yaşlıların hizmetine açıldı

Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak faaliyete açılan ve pandemi süreciyle birlikte geçici olarak kapatılan Vefa Konağı yeniden yaşlıların hizmetine açıldı. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden misafirlerini ağırlamaya başlayan Vefa Konağı'nda fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet veriliyor. - MALATYA

Malatya 'Gönüller bir olsun' projesi hayata geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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