"Gönülden Ödüller" 13. kez sahiplerini buldu
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"Gönülden Ödüller" 13. kez sahiplerini buldu

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
'Gönülden Ödüller' 13. kez sahiplerini buldu

Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen "Gönülden Ödüller" sahiplerini buldu.

Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen "Gönülden Ödüller" sahiplerini buldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, Kibar Holding, Vestel, Borçelik ve Zorlu Holding, 13. Gönülden Ödüller'in "Başarılı Gönüllüleri" seçildi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen törende, "En Başarılı Gönüllülük Programı" kategorisinde büyük ödül QNB Finansbank Minik Eller Büyük Hayaller Programı'na verildi.

Borçelik, 3 Boyutlu Gönüllülük Projesi ile "En Başarılı Gönüllük Projesi", Vestel Beyaz Eşya Vestel ile Engelleri Aşıyoruz/Yürüteç Projesi ile "En Yaratıcı Gönüllülük Projesi" ve Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi/Kariyer Sohbetleri Projesi ile "En Başarılı e-Gönüllülük Projesi" ödüllerini aldı. Kibar Holding ise Kibar Gönüllüleri Programı ile "En Başarılı Gönüllülük Programı Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Semra Akman, şunları kaydetti:

"Bizler çalışmalarımızı; eşitsizliğinin önüne geçebilmek, doğayla ilişkimizi yeniden tanımlamak, küresel sorunların çözümünde fikir ve iş birliğini sağlamak için yoğunlaştırmalı, bu yönde topyekun bir mücadele içinde olmak zorundayız. Bu ortamda gönüllülük sorumluluğa, hatta zorunluluğa dönüşüyor. Eğer hep birlikte ortak akıl ve iş birliği ile bu olumsuzlukların üzerinde düşünmez ve harekete geçmezsek insanlığı zor bir gelecek bekliyor. Umudumuzu yeşerten, sizler gibi sorunların çözümünü başkalarından beklemeyip harekete geçenlerde. Sizlere gönüllü olduğunuz için, zamanınızı ve emeğinizi ihtiyacı olanlara sakınmadan ve yürekten verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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