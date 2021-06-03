''Gönülden Nağmeler'' bu konserde

Türk Sanat Müziğinin sevilen şarkılarının seslendirileceği konser, 4 Haziran Cuma akşamı youtube üzerinden yayınlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü, pandemi döneminde gerçekleştirdiği ve büyük beğeni gören konserlerine devam ediyor. Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenleri şimdi de Türk Sanat Müziğinin en sevilen şarkılarını seslendirecek. "Gönülden Nağmeler" konseri 4 Haziran Cuma akşamı youtube üzerinden yayınlanacak.

KONSERVATUVAR EĞİTMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ

Konserde, Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan solist ve saz ekibi görev alacak. En güzel sanat müziği eserlerini konservatuvar eğitmen ve öğrencilerinden, Neşe Sarısözen Adalı, Tuğçe Erenci, Engin Şen, Hikmet Berkant Acaroğlu ve Oktay Bulut seslendirecek. Ses eğitmenlerine udda Mesut Cengiz, neyde Cengiz Atlan klasik kemençede İrfan Yakar, kanunda Tuncay Kardaş, bas gitarda Sencer Özbay, klavyede Harun Uygur, ritimde Erkan Kanat, kemanlarda ise Fatih Adalı ve Mustafa Kınay eşlik edecek.

GÖNÜLDEN NAĞMELER BU KONSERDE

Konserde, "Dönülmez Akşamın Ufkundayız, Mümkün mü Unutmak Güzelim, Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun, Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin, Sizden Biri, Sevmekten Kim Usanır, Aşkım Cananım Sevgili Sultanım, Tekirdağın Üzümü" eserleri seslendirilecek.

YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANACAK

Yaklaşık bir saat sürecek ve 20.30'da başlayacak olan konser, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Kaynak: Bültenler