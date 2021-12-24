Gönülden Gönüle Ziyaretleri Devam Ediyor

Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ilimizin her bir yerindeki tüm şehit yakınları ve gazilerimiz ziyaret edilerek gönüllerine dokunulmaya devam ediliyor. Gönlü alınmayan tek bir şehit yakını ve gazimiz kalmayıncaya dek ziyaretlerini yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımız, ilimiz genelinde yaptıkları hane ziyaretlerine bugün de devam ettiler.

Valimiz Seddar Yavuz'un örnek projelerinden biri olan ve görev yaptığı her yerde başarı ile uyguladığı Gönülden Gönüle projesi kapsamında, bugün Karamürsel ilçemizde ikamet eden 1 Şehit ailesi ile 9 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, onlarla hemhal olarak hayır dualarını almaya ve gönül köprülerini kurmaya devam etti.

Şehidimizin Emanetleri Ziyaret Edildi İlk olarak Şehidimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır; Karamürsel ilçesi 4 Temmuz mahallesinde ikamet eden Şehidimiz İbrahim Deri'nin emanetlerini ziyaret etti. Valimiz Seddar Yavuz'un selamlarını iletip, şehidimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır: "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin ve kahraman Gazilerimizin sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Allah sizleri sevdiklerinizle cennetinde buluştursun. " dedi.

Onur Abidelerimiz Ziyaret Edildi

Ziyaretlerinin devamında Kıbrıs Gazilerimiz; Remzi Göközkut, Mustafa Tökel, Zekeriyya Yüksel, Ahmet Küçük, Mehmet Özçiçek, İsmail Bayraktar, Ahmet Koca, Necmettin Olca, Necip Uyan'ın evlerine misafir olan Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu. Kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmediklerini yapılan bu ziyaretlerden onur duyduklarını belirten gazilerimiz ve aileleri Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileterek şunları söylediler: "Hatırlanmak çok güzel. Evimize kadar gelerek ziyarette bulundunuz. Unutulmadığımızı bize hissettirdiniz. Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Her zaman yanımızda olan, bizleri unutmayan Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, sizlere kolaylıklar versin inşallah. " diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.

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