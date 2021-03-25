'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' kadınları bir araya getirdi
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'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' kadınları bir araya getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' kadınları bir araya getirdi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı konferans salonunda yapıldı. Bu haftaki programda Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İl Koordinatörü Ayşegül Deniz kadınlar ile bir araya gelerek seminer verdi.

Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminerde konuşmacı Ayşegül Deniz, katılımcılara 18-24 Mart Yaşlılar Haftası olması sebebiyle hafta hakkında bilgiler vererek, "Hikmet Çağı ve Yaşlılık" konulu sunumunu yaptı. Slayt gösterimi şeklinde yapılan sunumda Deniz, katılımcılara yaşlılara nasıl davranılacağı, yaşlılarla iletişim, dinde yaşlılara verilen önem hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık bir saat süren program, karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu. - VAN

'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' kadınları bir araya getirdi
'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' kadınları bir araya getirdi
'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' kadınları bir araya getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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