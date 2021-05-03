Gönülden Gönüle Derneği, Büyükşehir'e teşekkür etti
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Gönülden Gönüle Derneği, Büyükşehir'e teşekkür etti

Gönülden Gönüle Derneği, Büyükşehir'e teşekkür etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde hizmet veren Gönülden Gönüle Derneği'nin Başkanı Burhan Kurtoğlu, kendilerine verilen desteklerden dolayı Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa'da kamu yararına çalışan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ve ayakkabı ihtiyaçlarını hayırseverlerden alınan desteklerle ücretsiz bir şekilde karşılayan Gönülden Gönüle Derneği, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne derneğe verilen desteklerden ötürü teşekkür etti. Gönülden Gönüle Derneği Başkanı Burhan Kurtoğlu, "Sağ olsun Cengiz Başkanımız, kendisine her zaman müteşekkiriz. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde bize çok güzel bir yer verdi. Burada geniş bir yerde hizmet veriyoruz. Bize personel desteği verdi.Derneğimizi Büyükşehir Belediyemizin yardımları ile ayakta tutuyoruz. Büyükşehir Belediyesi bize yardım etmese, bu güzelliği elde edemeyiz. Bunu vurgulamak istiyorum. Başkanımız Cengiz Ergün'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. 2005 yılında kurulan Gönülden Gönüle Derneği; pandemi döneminde bluz, etek, ceket, pantolon, takım elbise, gelinlik, nişanlık, ayakkabı ve sünnet kıyafetleri ile günlük kıyafetlerden oluşan 93 bin 500 adet kıyafeti ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Geride kalan süreçte Gönülden Gönüle Derneği'nin 6. Genel Kurulu'nu yaptıklarını belirten Burhan Kurtoğlu; dernek yönetiminde Hüseyin Köroğlu, Şengül Sancar, Mehmet Topbaş, Engin Kabadağ, Mustafa Özer, Sadullah Bulgulu, Ali Gülfidan, Mehmet Dilşen ve İrfan Genişel'in yer aldığını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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