AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Bugüne kadar yapılan seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran'da da AK Parti'ye yurt dışından güçlü bir desteğin çıkması için tüm gönüldaşlarımıza büyük görev düşüyor." ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde milletin vereceği kararın, ülke için yeni bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, 24 Haziran seçimlerinde de yaşadıkları ülkelerde oy kullanabileceklerini aktaran Yeneroğlu, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 7-19 Haziran 2018 tarihleri arasında 60 ülke ve 123 konsolosluk görev bölgesindeki temsilciliklerde, 7-24 Haziran 2018 tarihleri arasında ise gümrük kapılarında oy kullanabileceklerine dikkati çekti.

"2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana siyasi katılımın sürekli artış göstermesi, dış temsilciliklerde de sandık kurulmasının ne kadar doğru bir adım olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulunan Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların siyasi iradesinin de artık ülkenin siyasi geleceğinde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Yeneroğlu, AK Parti olarak 24 Haziran seçimleri için yurt dışı seçmene yönelik çalışmaları başlattıklarına işaret ederek, partilerinin seçim beyannamesinde yine yurt dışındaki vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine ilişkin maddelerin yer alacağını aktardı.

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik yaptıklarını ve hedeflerini içeren özel seçim beyannamesini de kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarıyla birlikte yurt dışında yaşayan insanlarımıza yönelik uygulanan hizmetler gelecekte de artarak devam edecektir. Bu hizmetlerin kalıcı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için kurumsal altyapının daha da güçlendirilmesi şarttır. Ana dil ve kültürel kimliğin güçlendirilmesi, kapsamlı yurt dışı eğitim hizmetleri, aktif yurttaşlık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığına karşı mücadele gibi konular diaspora politikalarımızın temel başlığı, dolayısıyla bizlerin asli gündem maddeleridir.

Bugüne kadar yapılan seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran'da da AK Parti'ye yurt dışından güçlü bir desteğin çıkması için tüm gönüldaşlarımıza büyük görev düşüyor. Öncelikle çevredeki seçmenleri adres kaydını kontrol etmeye teşvik etmek, bu yönde atılacak ilk adım olacaktır. Akabinde dış temsilciliklerde 19 Haziran'a ve gümrüklerde 24 Haziran'a kadar açık olacak tüm sandıklarda AK Parti'nin açık ara birinci olması için hep birlikte mücadele edeceğiz. 24 Haziran AK Parti için yurt dışında da yeni bir sayfa olacaktır."