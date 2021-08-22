Gönül seferberliğinde hafta sonu mesaisi
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Gönül seferberliğinde hafta sonu mesaisi

Gönül seferberliğinde hafta sonu mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DİYARBAKIR (İHA) – AK Parti'li Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaş buluşmalarını hafta sonu da sürdürdü.

DİYARBAKIR (İHA) – AK Parti'li Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaş buluşmalarını hafta sonu da sürdürdü.

AK Parti'li Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin en büyük mahallelerinden olan 5 Nisan Mahallesi'nde eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ziyaretler gerçekleştirirken, vatandaşlardan yakın ilgi gördü. Sokak ve caddeleri baştan sona kadar gezen Beyoğlu, kendisi ile çeşitli konularda görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek taleplerini not aldı. Hasta ve yaşlı vatandaşların yaşadığı aileleri ziyaret eden Beyoğlu, "Ülkemizin selameti için içte ve dışta büyük mücadele ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletip hizmetkarı olduğumuz aziz milletimizin hayır dualarını almaya geldik" ifadelerini kullanarak, bazı vatandaşlarla koyu sohbetler gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR

Gönül seferberliğinde hafta sonu mesaisi
Gönül seferberliğinde hafta sonu mesaisi
Gönül seferberliğinde hafta sonu mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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