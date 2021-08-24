"Gönül Kütüphanemiz Projesi" İçin Kermes Düzenlendi
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"Gönül Kütüphanemiz Projesi" İçin Kermes Düzenlendi

'Gönül Kütüphanemiz Projesi' İçin Kermes Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda "Gönül Kütüphanemiz" projesi kapsamında 4 gün sürecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ilk, orta ve lise okullarına kütüphane kurulumunu desteklemek amacıyla düzenlenen...

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda "Gönül Kütüphanemiz" projesi kapsamında 4 gün sürecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ilk, orta ve lise okullarına kütüphane kurulumunu desteklemek amacıyla düzenlenen kermesin açılışına katıldı.

İlimiz Milletvekili Sayın Burhan Çakır, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz ve davetlilerin katıldığı kermes programında alış veriş yapılarak, projeye katkıda bulundular.

Kaynak: Habermetre

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