"Gönül Kütüphanemiz Projesi" İçin Kermes Düzenlendi

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda "Gönül Kütüphanemiz" projesi kapsamında 4 gün sürecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ilk, orta ve lise okullarına kütüphane kurulumunu desteklemek amacıyla düzenlenen...