BURSA (Habermetre) - 14 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Gönül köprüsü Ağrı'ya uzandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi kenti imar etme çalışmalarının yanında öksüz, yetimler ile şehit ve gazi çocuklarını sevindirmeyi de ihmal etmiyor. Bu kapsamda 'Şehirden Şehire Gönül Köprüsü' projesini başlatan Büyükşehir Belediyesi, Samsunlu çocukların ardından şimdi de Ağrılı öksüz ve yetimler ile şehit ve gazi çocuklarını hafta sonu Bursa'da ağırladı.

Altyapıdan ulaşıma, çevreden spora kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da örnek çalışmalara imza atıyor. Dünya Yetimler Günü'nde Bursa'da yaşayan yetim ve öksüz çocukların gönüllerini alıp, onların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan ve 'Şehirden Şehire Gönül Köprüsü' adıyla tüm Türkiye'yi saracak şekilde büyüyen proje kapsamında geçtiğimiz ay Samsunlu yetim ve öksüzler ile şehit ve gazi çocukları Bursa'da ağırlanmıştı. Projenin yeni konukları Ağrılı çocuklar oldu. Ağrı Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğretmenleriyle birlikte Ağrı'dan gelen 110 orta öğretim ve lise öğrencisi hafta sonu Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri oldu. Bursa'nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulan öğrenciler, Bursa ziyaretlerinin son gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi.

Başkan Aktaş'ın Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda Ağrılı misafirleriyle bir araya geldiği program sohbet havasında geçti. Öğrencilerle tek tek tanışan ve onlarla sohbet eden Başkan Aktaş, sesine güvenin 3 öğrenci arasında da şarkı yarışması yaptırdı. Muhammet Levent, Sevim Aras ve Muhammet Aslan adlı öğrencilerin söylediği parçalar beğeniyle dinlenirken, Başkan Aktaş, üç öğrenciyi de birinci ilan edip, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Gönül köprüsü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, proje kapsamında geçtiğimiz ay Samsunlu çocukları Bursa'da ağırladıklarını hatırlatarak, "Projemiz hızla devam ediyor. Şimdi de Ağrılı çocuklarımızı ağırlıyoruz. Amacımız çocuklarımıza Bursa gibi önemli bir şehri tanıtmak. İki şehri birbirine yaklaştırmak, doğu ile batı arasında gönül köprüsü kurmak. Çocuklarımızı Karacaali Gençlik Kampımızda misafir ettik. İki gün boyunca Bursa'mızı gezdiler. Ben projemize destek veren Ağrı Belediyesi ve Ağrı Valiliğine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı da eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

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