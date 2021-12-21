Gönül Köprüleri Kurulmaya Devam Ediyor

Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ziyaretler yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımız, ilimiz genelinde yaptıkları hane ziyaretlerine bugün de Darıca ilçemizde devam edildi.

Valimiz Seddar Yavuz'un örnek projelerinden biri olan ve görev yaptığı her yerde başarı ile uyguladığı Gönülden Gönüle projesi kapsamında, Darıca ilçemizde ikamet eden 5 Şehit ailesi ile 4 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı Ali Ada, onlarla hemhal olarak gönül köprüleri kurmaya devam etti.

Şehitlerimizin Baba Ocakları Ziyaret Edildi

İlk olarak Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Vali Yardımcısı Ali Ada; her biri Darıca ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; Dr. Mehmet Karakum, İsmet Değer, Mustafa Kılıç, Yakup Emre ve Gökhan Hüseyinoğlu'nun emanetlerini ziyaret etti. Valimiz Seddar Yavuz'un selamlarını iletip, şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Vali Yardımcısı Ali Ada: "Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz. Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. " dedi. Onur Abidelerimiz Ziyaret Edildi

Ziyaretlerinin devamında Gazilerimiz; Ercan Özen, Önder Kandemir, Rasim Polat ve Hamza Yeşilkaya'nın evlerine misafir olan Vali Yardımcısı Ali Ada, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek hal hatırlarını sordu. Kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmediklerini yapılan bu ziyaretlerden onur duyduklarını belirten gazilerimiz ve aileleri Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileterek şunları söylediler: "Devletimiz sağ olsun var olsun. Maddi ve manevi anlamda her türlü yardım ve destek bizlere sunuluyor. Her zaman yanımızda olan, bizleri unutmayan Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. " diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.

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