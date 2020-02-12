Gönül Kazan projesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

12.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:23

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gönül Kazan projesi, mağdur durumdaki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de ikamet eden mağdur durumdaki vatandaşların derdine Gönül Kazan projesi ile deva oluyor. Proje ile Kocaeli'nde ikamet eden bakıma muhtaç durumdaki vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince tek yaşadığı belirlenen sağ eli felçli olan 83 yaşındaki Sıdıka Akgün'ün ihtiyaçları 3 yıldır Evde Bakım ve Gönül Kazan hizmeti ile gideriliyor. İzmit Sofuoğlu köyünde ikamet eden Akgün'e 3 yıldır sıcak yemek hizmeti verilerek evde bakım hizmetiyle gündelik işleri gideriliyor.



Eşini yıllar önce kaybeden ve hastalığı nedeniyle kaldığı zor durumda aldığı hizmetten memnuniyetini dile getiren Sıdıka Akgün, "Devletimizden Allah bin kez razı olsun. Siz bize destek oluyorsunuz, ne kadar dua etsek az" Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "Gönül Kazan" projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere ve ailelere çözüm olarak, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne gelen başvurular, uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeler neticesinde vatandaşın ihtiyaç durumu ve yapılması gerekenler belirleniyor. Başvurular için fakirlik belgesi, aile bireylerinin nüfus cüzdan fotokopileri, başvuru dilekçesi ve 18 yaşından büyük aile bireyleri için SGK dökümleri ile kendilerine en yakın çözüm masasına yapmaları gerekiyor.



Gönül Kazan projesi nedir?



"Gönül Kazan" projesi ile yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günlük iki öğün olacak şekilde evlerine hazır yemek ulaştırılıyor. Bu proje ile birlikte yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanarak, ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmadan aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz bir şekilde bu ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sunduğu "Gönül Kazan" sıcak yemek projesinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların bilgi için Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi olan 153 numaralı telefona ulaşmaları yeterli oluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA