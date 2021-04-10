AYDIN GÖNÜL GÖZÜYLE HEYKEL YAPIYORLAR

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde görme engelli vatandaşlar, açılan kursta heykel yapmayı öğreniyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde görme engelli vatandaşlar, açılan kursta heykel yapmayı öğreniyor.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyeleri, kişisel gelişim kursunda Görsel Sanatlar Öğretmeni Begüm Tosun Akın tarafından düzenlenen kursa katıldı. Görme engelli kursiyerler, gönül gözüyle dokunarak killi çamura şekil verip heykeller yapıyor. Heykel kursunun yanında resim ve seramik kursu da alan görme engelli vatandaşlar, sanatın her dalında var olduklarını gösteriyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Begüm Tosun Akın, "Öğrencilerimizle birebir iletişim kuruyoruz. Hepsi de çok başarılılar. İlk etapta Aydın yöresine ait objelerin heykellerini yapıyorlar. Engelliler haftasında bu eserleri sergi düzenleyerek beğeniye sunacağız" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı ve kursiyer Bayram Özen, "Bizim asıl amacımız resim ve heykel yapabilen, sanatın her dalında kendisini gösterebilen görme engellilerin sayısını arttırmak. Bu kursumuzu da sergi ile taçlandıracağız ve yaptığımız eserleri orada sergileyeceğiz" diye konuştu.

Kursiyer Emine Yılmaz da, "Doğuştan görme engelliyim. Aydın'da böyle bir kursun açıldığını duyunca çok heyecanlandım. Biz görme engelliler olarak maketlere dokunarak, onları hissederek bu heykelleri yapıyoruz. Aydın yöresindeki tarihi eserlerin heykellerini yapıyoruz. Bu bizim için sosyal bir aktivite oluyor" dedi.

Kursiyer Eray Yüksel ise, "Ressamlar nasıl gördükleri şeyi çiziyorsa, biz de elimizde dokunduğumuz, hissettiğimiz şeyleri inceleyip heykelleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı