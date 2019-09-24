24.09.2019 15:30

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçına ilişkin, "Gönül galibiyet isterdi ama Galatasaray gibi bir takımdan alınan beraberlik de kötü sonuç değil." dedi.

Pilten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta sahalarında oynadıkları ve 1-1 berabere sona eren Galatasaray maçında iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

MKE Ankaragücü karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray ile zorlu bir karşılaşma oynadıklarını hatırlatan Pilten, şöyle konuştu:

"Galatasaray maçına 3 eksik futbolcuyla çıktık. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında 3 net gol pozisyonu kaçırdık. Eğer o pozisyonları gole çevirmiş olsaydık maçın sonucu daha farklı olacaktı. Aniden yediğimiz gol ister istemez futbolcuların, taraftarın, bizlerin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkiledi. Akabinde Galatasaray goller kaçırdı ancak seyircimize, taraftarımıza güzel bir futbol seyrettirdiğimize inanıyorum. Gönül galibiyet isterdi ama Galatasaray gibi bir takımdan alınan beraberlik de kötü sonuç değil. Karşılaşmadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldık."

Pilten, bu maçı unutarak Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçına odaklandıklarını belirtti.

Her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını aktaran Pilten, Antalyaspor maçından da 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA