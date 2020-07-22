Gönül Elleri Çarşısı'ndan yetim ve özel çocuklarla ailelerine hijyen paketi
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Gönül Elleri Çarşısı'ndan yetim ve özel çocuklarla ailelerine hijyen paketi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yeni normal dönemde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gönül Elleri Çarşısı'ndan yetim ve özel çocuklarla ailelerine hijyen paketi
22.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:44

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yeni normal dönemde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni normal döneminde alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında komisyonlara kayıtlı yetim ve özel çocuklar ile ailelerine temizlik paketi gönderdi.

Gönül Elleri Çarşısı tarafından Yetim ve Özel Çocuklar Komisyonlarına kayıtlı 372 aileye içerisinde şampuan, diş fırçası, diş macunu, bulaşık deterjanı, saç kremi ve el dezenfektan bulunan 1250 hijyen kiti gönderildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı olarak ilk günden bu yana ihtiyaç sahibi tüm ailelerimizin her zaman yanındayız. Ülke olarak zor bir sınavdan geçiyoruz ve bu kapsamda sokağa çıkma yasağı döneminden itibaren başlattığımız çalışmaları bugün de sürdürüyoruz. Özel çocuklarımızın ailelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için başlattığımız bu projemize, daha sonra yetim çocuklarımızı da dahil ettik. Biz birlikte büyük Tuzla ailesiyiz" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tüm çalışmalarımızda önceliğimiz hep yardımlaşma ve dayanışma olmuştur. İlçemizde hiç kimse yalnız kalmasın diye gece gündüz aralıksız çalışmalar yapıyoruz. Kendilerine kanatsız melekler dediğim Kadın Kent Gönüllülerimizin çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor ve gereksinimlerini karşılıyoruz. Ülkece fedakarlık yaparak dünyaya örnek çalışmalar ile üstesinden gelmeye çalıştığımız Covid-19 sürecinde de çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam ettirdik. Bu dönem özellikle önem kazanan kişisel temizlik, hijyen ve dezenfekte için ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Veren el ile alan eli buluşturan Gönül Elleri Çarşısı olarak, ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan ücretsiz olarak temin ettiğimiz el dezenfektanlarını ailelerimize ulaştırdık. Bu çalışmadaki destekleri için Bakanlığımıza ve Bakanlık yetkilerimize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde kullanmaları dileğiyle" diye konuştu.

Gönül Elleri Çarşısı, Covid-19 süresince maske üretiminden, hijyen ve dezenfekte ürün dağıtımına kadar her alanda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkat çekti. 


Kaynak: DHA

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