Gönül Elleri Çarşısı'ndan Bigalı öğrencilere yeni yıl hediyesi

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Ağaköy İlkokulu, Bakacak İlkokulu ve Bakacak Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere yeni yıl hediyesi götürdü. Öğrencilere kışlık mont, kışlık giyecek ve bot hediye edildi.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ihtiyaç sahibi aileler için çalışmalar yürüten ve veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Ağaköy İlkokulu, Bakacak İlkokulu ve Bakacak Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere yeni yıl hediyesi götürdü.

Gönül Elleri Çarşısı'nın 14 komisyonundan bir tanesi olan Genç Gönüllüler Komisyonu gönüllüleri, Çanakkale Biga'da bulunan 30 öğrenciyi ziyaret etti. Öğrenciler ile sohbet eden Genç Gönüllüler Komisyonu gönüllüleri, yanlarında getirdikleri, kışlık giyecek, mont ve kitapları öğrencilere hediye etti. Ayrıca gönüllüler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın selamlarını ve başarı dileklerini de öğrencilere ilettiler. - İSTANBUL