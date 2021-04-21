Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Uganda halkına umut oluyor

Kahramanmaraş merkezli Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, hayata geçirdiği "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında Uganda'da kurban kesimi ve 10 bin elif cüzü dağıtımı gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş merkezli Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, hayata geçirdiği "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında Uganda'da kurban kesimi ve 10 bin elif cüzü dağıtımı gerçekleştirecek.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Cuma Demirdelen, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışı programları çerçevesinde Uganda'da Kurban Bayramı'nın birinci günü bağışlanan kurbanların kesiminin yapılacağını, aynı zamanda okul, medrese, yetimhane ve camilerde 10 bin elif cüzü dağıtacaklarını belirtti.

Derneğin Afrika coğrafyasında yaptığı faaliyetlerle bölge halkına umut olmaya devam ettiğini aktaran Demirdelen, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak hayırseverlik anlamında dünyanın en cömert ülkesiyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Merhametin merkezi ülkemizde, bu mazlum insanlara kucak açmak, yardım eli uzatmak hepimizin insanlık borcudur. Afrika'da bulunan ve Müslümanların yaşadığı bölgelere, tespitlerimiz doğrultusunda manevi duygularımızı daha da zenginleştirmek için destek vermeye devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Uganda'da kardeşlerimizle kucaklaşacağız."

Kur'an-ı Kerim'i kolay öğrenmenin yolunun elif cüzünden geçtiğini kaydeden Demirdelen, Türkiye'ye ve İslam dünyasına umut bağlayan bölge halkına yardım yapmak isteyenleri projeye destek vermeye beklediklerini ifade etti.

Demirdelen, yapılan bağışların video kayıtlarının alındığını ve hayır sahiplere de ulaştırıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı