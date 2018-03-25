Gönül Elçileri, Şehit Ailelerini Unutmadı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan Gönül Elçileri Projesinin gönüllüleri, Şehitler Haftası nedeniyle şehit yakınları ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Aralık 2012 tarihinde toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalığın geliştirilmesi, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması, insan kaynağı ihtiyacının güçlendirilmesi ve gönüllü çalışmanın yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan Gönül Elçileri Projesinin gönüllüleri, Şehitler Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinliğe; Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez'in eşi Sülün Dönmez, İzmir İl Müftülüğü vaizlerinden Ayşenur Saylam, Memur-Sen İzmir İl Başkanı ali Musa Bina'nın eşi Hatice Suna Bina, Gaziemir Şehit Asker Şehit Polis Derneği Başkanı Hüsniye Karpat, AK Parti Gaziemir Kadın Kolları Başkanı Didem Baysal ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

"Devletin sıcak elini her yere ulaştırmaya çalışıyoruz"

Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez'in eşi Sülün Dönmez, "Gönül Elçileri olarak sizlerle muhabbetimizi baki kılmak ve daha iyi bir geleceği inşa etmek için devletin sıcak elini her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kıymetli misafirler dinimizin de söylediği gibi peygamberlikten sonra bir insanın ulaşabileceği en yüce mertebe şehitlikti. Şehitler Rabbimizin misafirleridir. Hepimiz Şüphesiz taşıdığımız bu can emanetini gerçek sahibine iade ederek ebedi hayata intikal edeceğiz. Ancak yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Şehitler için 'Siz onlara ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz' demektedir. Rabbim şehitlerin mükafatının kendi katında hazır olduğunun müjdesini veriyor. Bize düşen bu süreçte, bu hayat yolculuğunu Hakkın rızasına uygun bir şekilde tamamlayıp son nefesimizi imanla verebilmektir. Rabbim hepimize şehitler gibi dünya imtihanını hakkı ile vermeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi sonsuz rahmet ve minnetle yad ediyor, bizlere emaneti olan siz değerli ailelerinin hürmetle selamlıyorum" dedi. - İZMİR