Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele" Programı - Bakan Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geçen yıl 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde başlattığımız çalışma neticesinde bugün 130 mobil ekibimiz hizmet veriyor. Ayrıca bugüne kadar 11 bini aşkın çocuğumuza sokaklarda ulaştık." dedi.

Selçuk, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele" programında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a projeye verdiği destekten dolayı şükranlarını sunan Selçuk, gönüllülere de teşekkürlerini iletti.

Selçuk, ailenin, çocukları hayata hazırlayan en iyi okul olduğunu belirterek, "Gönül Elçileri Projesiyle çocuklarımızın aile yanında gelişimlerini destekliyor, aile bütünlüğünü korumak için sosyal yardım ve hizmet modellerimizle başarıyla uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Koruyucu aile programının yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla başlattıkları Gönül Elçileri Projesi'ni, "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele" başlığıyla güncelleyerek sürdürdüklerini anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Okulda öğretmenleri ve kitaplarıyla olması gereken çocuklarımızın, yasal olmayan yollarda çalışmaya zorlanması asla kabul edilemez. Zira çocuklar, istikbal ve istiklalimizin teminatıdır. Köyde veya şehirde, tarla veya sanayide çalıştırmak suretiyle ihmal ve istismar edilmesine asla izin veremeyiz.

Çocuklarımız yarının gençleri, ülkemizin bekası. Çocuklarımızı eğitim hayatının içinde tutmak, ilim, irfan ve ahlaki değerlerimizi öğretmek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Bu konuda ailelerimizle hepimizin yapması gereken görev ve sorumluluklar var. Çünkü çocuklar, aileleriyle hepimizin yani toplumumuzun emaneti."

"11 bini aşkın çocuğumuza sokaklarda ulaştık"

Selçuk, çocukların sosyal gelişimlerinin, fiziki ve ruh sağlıklarının korunması önündeki en büyük engellerden birisinin de çocuk işçiliği olduğunu vurguladı.

Savaşın, terör ve göçün yoğun yaşandığı ülkelerde çocukların maruz kaldığı ihmal ve istismarı, "Suriye" örneğinden iyi bildiklerini vurgulayan Selçuk, "Kayıp bir nesil yetişmemesi için ülkemize sığınan Suriyeli çocuklarımızı okullarla biz buluşturuyoruz. Daha çok çocuğumuzun okula devam etmesi için de çalışmalarımıza özveriyle devam ediyoruz." diye konuştu.

Selçuk, "çocuk hakları" konusunda başta anayasa olmak üzere yasalarda çeşitli düzenlemelere yer verdiklerini hatırlattı.

Bakanlık olarak konuya ilişkin daha önceden neler yaptıklarını anlatan Selçuk, "Geçen yıl 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde başlattığımız çalışma neticesinde bugün 130 mobil ekibimiz hizmet veriyor. Bugüne kadar 11 bini aşkın çocuğumuza sokaklarda ulaştık ve onlara, ailelerine yönelik rehberlik hizmetleri verdik, sosyal yardımlarla vakıflar aracılığıyla da destek sağladık." ifadesini kullandı.

Selçuk, ülkede çocuk işçi oranının şu anda yüzde 5'in altında olduğunu bildirdi.

"5 bin 168 koruyucu ailenin yanında 6 bin 325 evladımız var"

Gönül Elçileri Projesi'nin ilhamını ve gücünü "insan" odaklı yaklaşımdan aldığını belirten Selçuk, "Sosyal refahın artması ve insani yaşam koşullarının iyileştirilmesi de siz değerli gönüllülerimizin çok önemli katkıları olacağına inanıyorum." dedi.

Selçuk, proje kapsamında yürüttükleri çalışmalarla aileler, kadın ve çocuklar için umutlarını diri tutacaklarını vurgulayarak, "2002'de 500 koruyucu ailenin yanında 515 çocuk bulunurken, bugün 5 bin 168 koruyucu ailenin yanında 6 bin 325 evladımız yer almaktadır. Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda da aynı özveri ve gayretle, aynı başarıyı göstereceğime yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Gönül Elçileri Projesi kapsamında kadının güçlenmesi için mesleki eğitim projeleri hazırladıklarını, 80 bini aşkın kişiye ulaştıklarını dile getiren Selçuk, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmayı önemsediklerini söyledi.

Selçuk, salondaki vali eşlerine, "Gelin hep birlikte doktoru, öğretmeni, hemşiresi, iş adamı, vakıf ve derneklerimizle Gönül Elçileri Projesi'ne destek olalım. Şehirlerimizi teşvik ederek, gönül elçileri sayılarımızı arttırmaya devam edelim. Bu amaçla insanlara ve insanlığa katkı sağlamak isteyen herkes gönül elçisi olabilir." çağrısında bulundu.

Hamdiye Soylu: "Çocuklarımıza yönelik projelerle gelinmeli"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu da ülkenin kalkınması, çocukların daha güzel bir ülkede yaşaması için gündelik hayatın dışında da bir şeyler üretmek gerektiğine işaret etti.

Hamdiye Soylu, 55 çocuktan oluşan "Edirne Gönül Elçileri Geleceğim Sensin Çocuk Korosu"nun proje vesilesiyle nasıl ortaya çıktığını da anlattı.

Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Biz Anadoluyuz" projesinin de İçişleri Bakanlığınca hayata geçirildiğine değinen Hamdiye Soylu, proje kapsamında, Türkiye'de terör tehdidi olan bölgelerde 51 bin 500 çocuğu, ülkenin diğer illerine gezi programları düzenleyerek götürdüklerini söyledi.

Hamdiye Soylu, vali eşlerine, "Eğer istersek hepimiz evimizde oturabilir, sadece kendi hayatlarımızla ilgilenebiliriz. Ama bulunduğumuz konumlar itibarıyla hepimiz bu ülke içinde bir şeyler yapabilecek, bazı dinamikleri harekete geçirebilecek imkanlar sahibiz." diye seslendi.

İl ya da ülke bazında bu imkanların israf edilmemesi gerektiğinin altını çizen Hamdiye Soylu, "Buradaki her arkadaşım kendi yaşadığı ilde, özellikle çocuklarımıza, kadınlarımıza ve genç kızlarımıza yönelik projelerle buraya gelmelidir." dedi.