Gönül Dağı yok mu? Bu akşam Gönül Dağı bu hafta yok mu, neden yok?

Bu akşam Gönül Dağı yok mu? Gönül Dağı saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor. TRT1'in yayın akışında yer almayan Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı neden yok? Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yayınlanmadığı için izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gönül Dağı'na dair merak edilen soruların yanıtları...

Cumartesi akşamlarının en sevilen dizisi olan Gönül Dağı reyting rekorları kıran bir dizi de olmayı başardı. Çok sevilen dizinin yayın akışında yer almadığını gören izleyiciler Gönül Dağı bu hafta yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

GÖNÜL DAĞI YOK MU?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelemiyor. Dizinin yeni bölümü Norveç - Türkiye maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olmasından dolayı ekrana gelmeyecek.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ise 3 Nisan 2021 tarihinde ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı...

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..