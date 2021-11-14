Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu hafta var mı, geçen hafta neden yayınlanmadı? Gönül Dağı ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? sorusu gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki, TRT1'in merakla izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı bu hafta var mı, geçen hafta neden yayınlanmadı? Gönül Dağı ne zaman?

GÖNÜL DAĞI NEDEN YAYINLANMADI?

Gönül Dağı dizisi bu hafta milli maç olması sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. Gönül Dağı dizisinin yerine 2022 Dünya Kupası Türkiye-Cebelitarık maçı yer alacak. Dizinin 20 Kasım 2021 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer aldı.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı, 20 Kasım 2021 tarihinde yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

GÖNÜL DAĞI 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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