Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 32. bölüm saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Gönül Dağı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, Gönül Dağı bölüm bugün mü, Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır? Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir? Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?

Haberler.com - Gündem