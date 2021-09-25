Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 21. bölüm bugün var mı? Gönül Dağı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 21. bölüm bugün var mı? Gönül Dağı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 21. bölüm bugün var mı? Gönül Dağı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, Gönül Dağı 21. bölüm bugün var mı, Gönül Dağı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Gönül Dağı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, Gönül Dağı bölüm bugün mü, Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

Yayin Tarihi: Her Cumartesi - 20.00

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Haber: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 21. bölüm bugün var mı? Gönül Dağı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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