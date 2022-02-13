Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 52. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 52. bölüm fragmanı izlemek için linke tıklayın.

GÖNÜL DAĞI 52. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Atan – Taner

Gülsim Ali İlhan – Dilek

Ecem Özkaya – Zahide

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu- Ramazan

Semih Ertürk- Veysel

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

Serkan Kuru - Doktor Kemal

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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