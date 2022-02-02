Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 80. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!

Diziseverlerin merakla beklediği Gönül Dağı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 80. Bölüm yeni bölüm fragmanı izleme linkini araştırıyor.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner, amcaoğullarıyla birlikte girdikleri çekici işinin, kendilerini icatlardan uzaklaştırdığını düşünmeye başlamıştır. Yeniden icat yaptıkları günlere dönmek istese de maddi kaygılar onları bu işe devam etmeye zorlar. Amcaoğulları ve Taner'in umutsuz bir şekilde devam ettikleri çekicilik işi, onları nasıl bir sürprizle buluşturacaktır?

Öte yandan Sefer'in hastalığını öğrenen çocuklar üzgün haldedir. Sefer'in iyileşmesi için bir yol arayan çocuklar, nasıl bir maceraya sürüklenecektir? Bunun yanı sıra Elif ve Arif'in ameliyat günü gelmiştir. Büyük umutlarla girdikleri ameliyat sonrasında baba kızı neler beklemektedir?

Haberler.com - Gündem