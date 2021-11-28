Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölümde ne olacak? Gönül Dağı 42. Bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gönül Dağı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı 42. fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı izle!

Gönül Dağı SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?

Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla CiritçiAbdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylarsonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?"

Gönül Dağı 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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