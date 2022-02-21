Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni bölümde ne olacak? Gönül Dağı 53. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinin 53. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Gönül Dağı konusu nedir? Aşk Mnatık İntikam 53. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayatlarıyla ilgili önemli manevralar kat eden amcaoğulları, aldıkları kararların sunduğu gerçeklikle yüzleşmeye başlamışlardır. Taner, ona sağlanan yeni imkanlara alışmaya çalışırken, Veysel düğüncü dükkanında, Ramazan ise Asya ile nişan hazırlığındadır… Öte yandan Rıfat ve Meryem göz ameliyatı için yola çıkar. Büyük umutlarla gittikleri ameliyat, Rıfat ve Meryem için nasıl gelişmeleri beraberinde getirecektir? Bunun paralelinde aldığı ilk iş olan nişanla ilgilenen Veysel, nasıl bir sona sürüklenecektir?

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