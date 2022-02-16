Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni bölümde ne olacak? Gönül Dağı 52. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinin 52. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Gönül Dağı konusu nedir? Gönül Dağı 52. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ellerindeki son fırsatı da yitiren amcaoğulları üzgün haldedir. İcat işlerine birlikte devam edememelerinin etkisiyle ayrı yollara savrulmalarına neden olan bu durum, amcaoğullarının hayatlarında nasıl gelişmelere sebep olacaktır? Rıfat'ın kahveyi satılığa çıkartması başta Meryem olmak üzere herkesi üzer. Ameliyat parasını toparlamak için tüm kasabalı el ele verirken, bu birliğin sonunda hedefe ulaşabilecekler midir? Öte yandan Mezarcı İlyas'ın ölümüyle kötü günler geçiren Asya'yı bekleyen gelişme ne olacaktır?

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