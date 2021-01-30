Gönül Dağı: Veysel kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Veysel karakterini canlandıran Semih Ertürk kimdir?

TRT1'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Gönül Dağı: Veysel kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Veysel karakterini canlandıran Semih Ertürk kimdir? Gönül Dağı konusu nedir?

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi konusu nedir? Gönül Dağı: Veysel kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Belediye Başkanı Veysel karakterini canlandıran Semih Ertürk kimdir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI SEMİH ERTÜRK (VEYSEL) KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 14 Ekim 1993, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. Önce reklam filmlerinde başlayarak, 2015 yılında Yok Artık sinema filminde rol aldı. Baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Taner karakterine hayat vermişti.

Şimdiye dek birçok dizide rol alan Semih Ertürk, 2018'de TRT ekranlarına gelen Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı, Said karakterini canlandırdı. 2020'de Gönül Dağı dizisi kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

ROL ALDIĞI VE DİZİLER

Gönül Dağı (Veysel, TV Dizisi 2020)

Mehmetçik Kutlu Zafer (Said, TV Dizisi 2018)

Mehmetçik Kutulamare (Said, TV Dizisi 2017)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Taner, TV Dizisi)

Yok Artık (Apaçi, Sinema Filmi 2015)

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı...

Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsüm Ali İlhan - Dilek

Yavuz Sepetçi - Ciritçi Abdullah

Ege Aydan - Celal Bey

Semih Ertürk - Veysel

Ecem Özkaya - Zahide