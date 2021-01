Gönül Dağı: Taner kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Taner karakterini canlandıran Berk Atan kimdir?

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi konusu nedir? Gönül Dağı: Taner kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Taner karakterini canlandıran Berk Atan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI BERK ATAN (TANER) KİMDİR?

Berk Atan (26 Eylül 1991, İzmir), Türk manken, model ve oyuncudur.

2012 Best Model of Turkey birincisi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden"; 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi. Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile oyunculuğa adım attı. Daha sonra Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandıran Atan, Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu rolünde oynamıştır, şimdi ise Cennet'in Gözyaşları dizisinde Selim rolünde oynuyor.

FİLMOGRAFİSİ

Altındağlı

Her Şey Yolunda

Güneşin Kızları

Dayan Yüreğim

Cennet'in Gözyaşları

Gönül Dağı

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...