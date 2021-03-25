'Gönül Dağı'nın Fadime'si oldu
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'Gönül Dağı'nın Fadime'si oldu

25.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:34
'Gönül Dağı'nın Fadime'si oldu

Oyuncu, dizinin 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde Fadime karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu, dizinin 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde Fadime karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Çınar canlandıracağı karakteri şu sözlerle anlattı:

"Fadime, hassas ve güçlü bir karakter. Kalbinin sızısını göstermenin, olanı kabullenmenin cesaretten geldiğine inanırım. Benim bakış açımda saldırmak değil, durmak cesarettir. Fadime işte bunu hayatla dansında yeni öğreniyor. Çok üstü kapalı anlattım biliyorum ama sürprizinin kaçmasını istemiyorum. Benim gözümle Fadime, bir Mona Lisa gülümsemesi, bavulunda çok şey var. Çok sevdim Fadime'yi..."

Kaynak: Hürriyet

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