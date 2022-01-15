Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı nerede? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat'ta mı çekildi?

Gönül Dağı nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi nerede çekildi? Yozgat'ta mı? Gönül Dağı hangi ilde çekiliyor? Gönül Dağı Yozgat'ta mı çekiliyor yoksa Eskişehir'de mi çekiliyor? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekimleri nerede yapılıyor? Gönül Dağı hangi il, ilçe ve köyde çekiliyor cevapları haberimizde...

Gönül Dağı,17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı nerede çekiliyor merak edildi. Dizi normalde konu olarak Yozgat'ta geçiyor. İzleyiciler dizinin Yozgat'ta mı çekildiğini merak etti. Peki, Gönül Dağı nerede çekildi, nerede çekiliyor? Gönül Dağı nerede? Gönül Dağı hangi köyde geçiyor? Dizi hangi köyde, ilçede, kasabada çekiliyor? Gönül Dağı hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağınerede? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat'ta mı çekildi? Detaylar haberimizde.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Normalde dizi Yozgat'ta çekiliyor olarak bilinir. Çünkü dizide araçların plakası 66 'dır. 66 ise Yozgat'ın plakasıdır. Haliyle dizi Yozgat'ta çekiliyor sanılmaktadır. Fakat dizi seti Eskişehir'de yer alıyor.

Kısacası, yapılan açıklamaya göre dizi Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Ek olarak dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri, diziyi eğlenceli kılmaktadır.

Dizinin her bölümünde, dizideki karakterlerden birisinin anlatımı sahneye yansıtılmaktadır. Karakter kendini tanıtır, hayatına değinir, yaşadığı zorlukları anlatır ve bu övgü dolu sözlerle diziye giriş yapılır. Bölümün final kısmında da tekrar ortaya çıkar ve birkaç kısa sözden sonra bölüm sona erer.

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk âşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.

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