Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi hangi köyde çekiliyor?

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlamıştır. Aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı nerede çekiliyor merak ediliyor.

Gönül Dağı dizisinde yer alan araç plakaları 66 olduğu için acaba Gönül Dağı Yozgat şehrinde mi çekiliyor diye merak ediliyordu. Ancak Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan – Taner

Gülsim Ali İlhan – Dilek

Ecem Özkaya – Zahide

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu- Ramazan

Semih Ertürk- Veysel

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

Serkan Kuru - Doktor Kemal

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı her Cumartesi TRT 1 ekranlarında saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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