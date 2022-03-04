Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi hangi köyde çekiliyor?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi seyirciler tarafından yoğun ilgi ile izleniyor. Gönül Dağı nerede çekiliyor ve hangi köyde çekiliyor izleyenler tarafından merak ediliyor. Başarılı dizi Gönül Dağı, Yozgat'ta mı çekiliyor sorusu gündeme geliyor. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor?
Gönül Dağı nerede çekiliyor ve Gönül Dağı hangi köyde çekiliyor seyirciler tarafından araştırılıyor. Gönül Dağı hangi şehirde çekiliyor ve Gönül Dağı nerede çekildi izleyenler tarafından merak ediliyor. Küçükten büyüğe keyifle izlenen Gönül Dağı dizisi her yeni bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi hangi köyde çekiliyor?Gönül Dağı hangi şehirde çekiliyor?
Gönül Dağı dizisi 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlamıştır. Aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı nerede çekiliyor merak ediliyor.
Gönül Dağı dizisinde yer alan araç plakaları 66 olduğu için acaba Gönül Dağı Yozgat şehrinde mi çekiliyor diye merak ediliyordu. Ancak Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.
Berk Atan – Taner
Gülsim Ali İlhan – Dilek
Ecem Özkaya – Zahide
Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer
Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin
Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer
Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah
Gülhan Tekin – Günşıl
Feyza Işık – Döndü
Nuri Gökaşan- Dişçi Musa
Cihat Süvarioğlu- Ramazan
Semih Ertürk- Veysel
Nazlı Pınar Kaya – Cemile
Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,
Eser Eyüboğlu – Selami
Çiğdem Aygün – Keriman
Şebnem Dilligil – Halime
Hüseyin Sevimli – Rıfat
Zümre Meğreli – Hemşire Elif
Hazal Çağlar – Asuman
Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen
Serkan Kuru - Doktor Kemal
Gönül Dağı her Cumartesi TRT 1 ekranlarında saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.