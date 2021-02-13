Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 13 Şubat yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak, Taner ve kuzenleri icatları için yeni haberler alıyor! Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı ne zaman saat kaçta? Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı 13 Şubat yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar…

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam 13 Şubat yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Gönül Dağı, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Gönül Dağı ne zaman saat kaçta? Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı bugün var mı?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

Yayin Tarihi: Her Cumartesi - 20.00

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı 13 Şubat Cumartesi günü, 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

GÖNÜL DAĞI FRAGMAN İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ!

