Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı son bölüm de neler oldu?

Gönül Dağı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı ne zaman saat kaçta? Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Gönül Dağı, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Gönül Dağı ne zaman saat kaçta? Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı bugün var mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülsüm, Taner'le, Halime de Dilek'le sert bir konuşma yapar. Bunun üzerine Taner ve Dilek'in duyguları karışmaya başlar. Her ikisi de bu engeli aşacakları konusunda kendilerinden emindir. Ancak Dilek, hiç beklenmedik bir yerden köşeye sıkışır ve yol ayrımına gelir. Dilek'in, Taner'le ilgili alacağı karar ne olacak?

Hastaneye kaldırılan Cemile'nin durumu kritiktir. Doktorların yoğun çabası sonucu Cemile hayata dönecek mi? Cemile'yle ilgili bir gerçeği öğrenen Veysel ne yapacak?

Ramazan'ı evlendirmek isteyen Hüseyin, soylu bir dünür bulmanın peşine düşer. Özür dileme bahanesiyle Günışıl ve Ramazan'ı alıp bir akşam ansızın Münir Bey'in kapısını çalar. Gelişmeler, Asuman ve Ramazan'ı nasıl etkileyecek?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek'in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Cemile'nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer'e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer'in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan'ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan'a kız aramaya başlarlar...

Tüm bu olanlardan habersiz Asuman'ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan'ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar'ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek'in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI GENEL ÖZET

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı 9 Ocak Cumartesi günü, 20.00'TRT 1 ekranlarında olacak.

GÖNÜL DAĞI İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ (20.00)

GÖNÜL DAĞI FRAGMAN İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ

