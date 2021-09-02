Gönül Dağı ne zaman? Gönül Dağı 2. sezon (yeni sezon) ne zaman, hangi gün başlayacak? Yeni sezon tarihi ne zaman?

Dizilerde yaz arasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Ne zaman başlayacağı merak edilen dizilerden birisi de Gönül Dağı oldu. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni sezonu ne zaman başlıyor? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gönül Dağı yeni sezon başlangıç tarihi belli mi? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte Gönül Dağı yeni sezon ile ilgili bilgiler...

TRT 1in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonu ile kısa bir süre sonra ekranlara dönüyor. Gönül Dağı yeni sezonu ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı ne zaman? Gönül Dağı 2. sezon (yeni sezon) ne zaman, hangi gün başlayacak? Yeni sezon tarihi ne zaman? Gönül Dağı hangi gün başlayacak? Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? Yeni sezonu ne zaman?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisi Cumartesi günleri TRT 1'de ekrana gelmektedir.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON (2. SEZON) NE ZAMAN?

Dizinin 2. sezonu 11 Eylül Cumartesi 2021 tarihinde yayınlanacak . Sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle:

""Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem…"

Heyecanla beklediğimiz yeni sezonun ilk tanıtımı yayında!

#GönülDağı yeni sezonuyla 11 Eylül Cumartesi 20.00'de #TRT1'de başlıyor!"

Buna göre Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu 11 Eylül günü ekranlara gelecektir. Dizinin 2. sezon tanıtımı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Dizi, Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini görüyoruz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.