Gönül Dağı Kurban filmi oyuncuları kim? Gönül Dağı Kurban filmi konusu, oyuncuları ve Gönül Dağı Kurban özeti!

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GÖNÜL DAĞI KURBAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kurban Bayramı'nda ekrana gelecek Gönül Dağı "Kurban"da, Gedelli'de nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz… Gedelli sakinlerinin bayramı ve iki düğünü birden yaşadığı, yine birbirinden ilginç ve eğlenceli maceraların gerçekleştiği bu bölümde, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş güzel geleneklerini, göreneklerini, sıcak aile bağlarını, sevgi, saygı, hoşgörü timsali samimi yurdum insanlarının yaşamlarından kesitleri izleyeceğiz.

GÖNÜL DAĞI KURBAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya'nın başrollerini üstlendiği Gönül Dağı "Kurban"da, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Zerrin Sümer, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Cemre Melis Çınar, Ergun Kuyucu ve Zümre Meğreli … Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.