Gönül Dağı haftaya neden yok? Gönül Dağı 13 Kasım Cumartesi neden yok, bitti mi? 13 Kasım TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı haftaya neden yok? Gönül Dağı 13 Kasım Cumartesi neden yok, bitti mi? sorularına yanıt aranıyor. Gönül Dağı dizisi hayranlarına kötü haber! TRT1 yayın akışında Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Peki bu akşam Gönül Dağı yeni bölüm neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte TRT1 yayın akışı...

GÖNÜL DAĞI HAFTAYA NEDEN YOK?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 13 Kasım cumartesi yayınlanacaktı. Ancak yayın akışında maç olması nedeniyle dizi ekrana gelmeyecek.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bir sonraki hafta 20 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

13 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00Muhteşem Kraliçe

07:40Yeşil Deniz

10:35Gönül Dağı

13:50Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

15:40Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

20:002022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Cebelitarık" (Canlı)

22:00Yerli Dizi (Canlı)

01:20Yerli Dizi

04:25.

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