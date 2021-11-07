Gönül Dağı haftaya neden yok? Gönül Dağı 13 Kasım Cumartesi neden yok, bitti mi? 13 Kasım TRT 1 yayın akışı
TRT1'in en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, ilk günden itibaren büyük beğeniyle takip ediliyor. Önümüzdeki hafta ekranlara gelmeyeceğı belirtilen dizi hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Gönül Dağı haftaya neden yok? Gönül Dağı 13 Kasım Cumartesi neden yok, bitti mi? TRT 1 maç mı var, kimin maçı var, ne maçı?
Gönül Dağı haftaya neden yok? Gönül Dağı 13 Kasım Cumartesi neden yok, bitti mi? sorularına yanıt aranıyor. Gönül Dağı dizisi hayranlarına kötü haber! TRT1 yayın akışında Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Peki bu akşam Gönül Dağı yeni bölüm neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte TRT1 yayın akışı...
Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 13 Kasım cumartesi yayınlanacaktı. Ancak yayın akışında maç olması nedeniyle dizi ekrana gelmeyecek.
Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bir sonraki hafta 20 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelecek.
04:58İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00Muhteşem Kraliçe
07:40Yeşil Deniz
10:35Gönül Dağı
13:50Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
15:40Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
19:00Ana Haber (Canlı)
20:002022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Cebelitarık" (Canlı)
22:00Yerli Dizi (Canlı)
01:20Yerli Dizi
04:25.