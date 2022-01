Gönül Dağı fragman linki! Gönül Dağı 15 Ocak Cumartesi yayınlanacak mı? Gönül Dağı fragman izleme!

Gönül Dağı dizisi Anadolu'da geçmektedir. Yayınladığı her yeni bölümde gündemden düşmeyen dizi, herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenmektedir. Gönül Dağı fragman linki! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? izleyiciler tarafından merak edilmektedir. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi izleyicileri ile buluşuyor. 15 Ocak 2022 Cumartesi günü yeni bölüm fragman linkini seyirciler merak etmektedir. Gönül Dağı izleyicileri her hafta Cumartesi günü saat 20.00'da ekran başındadır. Her yaş grubuna hitap eden Gönül Dağı dizisi, Anadoluyu, bozkırı anlatmaktadır. 15 Ocak 2022 Cumartesi yeni bölüm yayınlanacak mı? Gönül Dağı fragmanı var mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! Gönül Dağı fragman izleme! Gönül Dağı fragman linki! Gönül Dağı yeni bölüm var mı? Detaylar haberimizdedir…

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Asuman ve Ramazan aşkı son sürat devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başladı. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri oluşmaya başladı. İşte de bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan'ı hiç istemediği bir duruma sürüklemiş oldu. Bu nedenle, Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır? Diğer yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine sebep olur. Bu durumu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terk ettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir? Merak konusu oldu.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalını anlatmaktadır. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi olan Gönül Dağı dizisi, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesini anlatıyor. Gönül Dağ,

bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin maceralarını anlatıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan : Taner

Gülsim Ali İlhan : Dilek

Ecem Özkaya : Zahide

Ferdi Sancar : Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk : Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar : Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi : Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin : Günşıl

Feyza Işık : Döndü

Nuri Gökaşan : Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu : Ramazan

Semih Ertürk : Veysel

Nazlı Pınar Kaya : Cemile

Ege Aydan : Belediye Başkanı Celal Bey

Eser Eyüboğlu : Selami

Çiğdem Aygün : Keriman

Şebnem Dilligil : Halime

Hüseyin Sevimli : Rıfat

Zümre Meğreli : Hemşire Elif

Hazal Çağlar : Asuman

Ulviye Karaca : Gülsüm Öğretmen

Serkan Kuru : Doktor Kemal

