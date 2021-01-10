Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu? Gönül dağı konusu nedir? Gönül dağı konusu nedir?

TRT1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? İşte, detaylar... Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı devam edecek mi? Gönül Dağı dizisi hangi gün?

TRT1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? İşte, detaylar... Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı devam edecek mi? Gönül Dağı dizisi hangi gün? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu? Gönül dağı konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gönül Dağı dizisi devam etmektedir. Finalle alakalı herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın üstleniyor. Diğer yandan kadroda: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün de yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Nefeslerin tutulduğu dizi Gönül Dağı'nın tanıtımının ardından 1. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Merak uyandıran dizi ise 17 Ekim Cumartesi itibariyle TRT1 ekranlarında yayımlanmaya başladı.