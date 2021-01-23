Gönül Dağı: Dilek kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan kimdir?

TRT 1'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri heyecenla bekleniyor. Gönül Dağı: Dilek kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan kimdir? Gönül Dağı konusu nedir?

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi konusu nedir? Gönül Dağı: Dilek kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI GÜLSİM İLHAN ALİ (DİLEK) KİMDİR?

Gülsim İlhan Ali ( d.24 Eylül 1992), Türk televizyon oyuncusu ve model. En çok tarihi dizi Diriliş: Ertuğrul'daki Aslıhan Hatun rolüyle tanınır . Hanım Köylü dizisinde İlkgün karakteriyle de yer aldı . Başrolünü oynadığı ünlü diziler Payitaht: Abdülhamid , Diriliş: Ertuğrul ve Kazdal Dand Yüzleşme idi .

Gülsim Ali, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'da Gülsim İlhan Ali olarak doğdu. Ailesi Bulgaristan'da ikamet eden Türk'tür. Ali, Bulgarca, İngilizce ve Japonca bilmektedir. 2009'da 'Süper Model Ford Modelleri Bulgaristan' yarışmasını kazandı, aynı yıl Brezilya'da 'Dünyanın Ford Modelleri' güzellik yarışmasında Bulgaristan'ı resmetti .

Oyunculuğa 2012 yılında Balkanlar 1912 dizisinde başrol oynayarak başladı . İlkgün karakterini canlandırdığı Hanım Köylü dizisinin başrol oyuncularından Yusuf Çim ile birlikte yer almıştır.Ali, 2014'ün ünlü tarihi dizisi Diriliş: Ertuğrul'da Candar Bey'in en küçük kızı Aslıhan Hatun rolünü oynadı. 2019 yılında Yüzleşme dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı. Aynı yıl tarihi dizi Payitaht: Abdülhamid'de Gülcemal olarak rol aldı . 2020 yılında Gönül Dağı dizisinde başrol oynadı.Dilek karakterini canlandırdı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Gönül Dağı (Dilek, TV Dizisi 2020)

Payitaht Abdülhamid (Gülcemal, TV Dizisi 2019-2020)

Yüzleşme (Ayşegül, TV Dizisi 2019)

Diriliş: Ertuğrul (4. Sezon, Aslıhan, TV Dizisi 2017)

Hanım Köylü (İlkgün, TV Dizisi 2016)

Seddülbahir 32 Saat (Hemşire, TV Dizisi 2015)

Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi 2012)

Seddülbahir 32 Saat (Hemşire, TV Dizisi 2015)

Hanım Köylü (İlkgün, TV Dizisi 2016)

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...