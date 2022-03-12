Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 55. yeni bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

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GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her Cumartesi saat 20:00'da izleyicileri ile buluşuyor.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Ramazan'ın düğün günü gelmiştir. Düğün telaşı devam ederken, herkes Ramazan'ı uyarmak için çabalasa da Ramazan kararlıdır. Asya ve Ramazan'ın girdiği bu yol, Asuman ile Ramazan'ın yollarını kesin olarak ayırırken, bu sırada yaşanan bir gelişme Asuman, Ramazan ve Asya'yı nasıl bir sona sürükleyecektir? Dava süreci devam ederken Sefer'in ameliyatına girmesi Kenan için durumun daha da zorlaşmasına neden olur. Bu şartlar altında Kenan'ı bekleyen gelişme ne olacaktır? Öte yandan ameliyat sonrası yavaş yavaş kendine gelen Sefer'in hafızası yerinde değildir. Sefer'in bu probleminin nasıl etkileri olacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uçan arabanın test sürüşünün başarılı geçmesi ile Taner'i bekleyen yeni fırsatlar vardır. Taner'in yükselişe geçmesinin yanı sıra Veysel ve Ramazan'da ise durum tam aksi yönde seyretmektedir. Hayat, amcaoğullarını ayrı noktalara sürüklerken, çalıştığı şirket tarafından Taner'e önemli manevralar almasını sağlayacak bir teklif sunulur fakat kabul ettiği takdirde vazgeçmesi gereken şeyler olacaktır. Herkesin hayatını etkileyecek bu durum karşısında Taner'in alacağı karar ne olacaktır?

Öte yandan Sefer'in ameliyat günü yaklaştıkça Zahide'nin içindeki korku da büyümektedir. Zorlu bir ameliyat olacağı herkes tarafından duyulurken, tüm aile yine el eledir. Ameliyat öncesi yaşanan sürpriz, bir gelişme, işlerin iyice zorlaşmasına neden olurken, ameliyat bittiğinde Sefer'i nasıl bir son beklemektedir.

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Berk Atan – Taner

Gülsim Ali İlhan – Dilek

Ecem Özkaya – Zahide

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu- Ramazan

Semih Ertürk- Veysel

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

Serkan Kuru - Doktor Kemal

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