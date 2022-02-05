Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 50. bölüm canlı izle! Ön izleme yayınlandı Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı'nın canlı izleme linki araştırılıyor. Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 50. bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı TRT 1 canlı izle!

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gönül Dağı her Cumartesi günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğullarına destek sağlanmasıyla, üzerlerindeki kasvet dağılmış haldedir. Yeniden motive olup kolları sıvayan amcaoğulları, uçan arabayı bitirip sunmak için hazırlıklara başlar. Her şeylerini adadıkları bu süreç, onları nasıl bir yolculuğa sürükleyecek?

Öte yandan Sefer ise hastalığının ilerlemesinin getirdiği yeni problemlerle umutsuzluğa kapılmış haldedir. Sefer'in umutsuz, kendini eve kapatmış hali herkesi çok üzerken, Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah, Sefer'i bozkırda zeytin ağacı arayacakları bir yolculuğa çıkarırken bu yolculuk, Sefer üzerinde nasıl bir dönüşüme vesile olacak?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi; "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri; diziyi eğlenceli kılmaktadır.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan : Taner Kaya

Gülsim Ali : Dilek Akgün

Cihat Süvarioğlu : Ramazan Kaya

Semih Ertürk : Veysel Kaya

Ecem Özkaya : Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar : Sefer Arslan

Ali Düşenkalkar : Muammer Kaya

Erdal Cindoruk : Hüseyin Kaya

Şebnem Dilligil : Halime Kaya

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