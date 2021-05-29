Gönül Dağı Canlı izle! TRT1 Gönül Dağı 30. bölüm canlı izle! 29 Mayıs Gönül Dağı full HD Canlı izle! Gönül Dağı 30. bölümde neler olacak?

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GÖNÜL DAĞI 30. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!