TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yayın akışında yer almaması izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı bugün yok mu? Gönü Dağı yok mu?

GÖNÜL DAĞI BUGÜN YOK MU?

TRT 1'de de bu akşam milli maç var. Türkiye Cebelitarık maçı 20.00'de başlayacak.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı. Dizi; "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır.

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