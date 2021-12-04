Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi; "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri; diziyi eğlenceli kılmaktadır.

GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanacak olan 42. bölümünün ardından 43. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doktor Kenan'ın (Serkan Kuru), Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ve Döndü (Feyza Işık)'nün oğlu olduğunun anlaşılması, tüm aileyi ve kasaba sakinlerini şok eder… Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle, Döndü ve Muammer, oğullarına kavuşmanın sevincini yaşar, kaybolan yılların acısını çıkartmaya çalışırken,Veysel (Semih Ertürk) ve Cemile (Nazlı Pınar Kaya), hayatlarının en zor günlerini geçirmektedir… Yıllardır özlemini duydukları ve arsa tapusunu alarak temelini attıkları ev hayalleri, Mezarcı İlyas'ın (Halil İbrahim Kalaycıoğlu) son dakika kararıyla yerle bir olur. Senet gününü beklemeden parayı isteyen Mezarcı İlyas'a Veysel'in tepkisi çok sert olacaktır.

Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bekleyen nihai son…

Kendisini istemeye gelen aileyi reddettiği halde emrivaki yapılan, Ramazan'la buluşmak isteyen ve hayal kırıklığı yaşayan Asuman (Hazal Çağlar), nasıl bir karar alacak? Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bu kez nihai bir son mu bekliyor?

Selami ağıtçılığa başlıyor…

Ailesinin mahkemeye vermesiyle babasının mal varlığından ve servetinden men edilen Selami (Eser Eyüboğlu),Hüseyin'le (Erdal Cindoruk) konuşarak ağıtçılığa başlıyor. Ancak ilk işinde cenaze evinde ağıt söylerken türküye geçen Selami, meslektaşı teyzelerin elinden zor kurtuluyor… Tam yolun sonuna geldiğini düşünen Selami ve Keriman'ı (Çiğdem Aygün) bekleyen müjdeli haber ne?

"Uçan Araba" projesiyle ilgili çalışmalar hızlanıyor…

"Uçan Araba" icadıyla ilgilenen şirket için yeni projeleriyle ilgili çalışmaları hızlandıran Taner ve amcaoğullarını, 42. Bölümde birbirinden ilginç sürprizler ve heyecanlı olaylar bekliyor.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan : Taner Kaya

Gülsim Ali : Dilek Akgün

Cihat Süvarioğlu : Ramazan Kaya

Semih Ertürk : Veysel Kaya

Ecem Özkaya : Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar : Sefer Arslan

Ali Düşenkalkar : Muammer Kaya

Erdal Cindoruk : Hüseyin Kaya

Şebnem Dilligil : Halime Kaya

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet